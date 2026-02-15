Klaebo fija nuevo récord de títulos olímpicos de invierno con noveno oro

El fondista, que acumula ya cuatro medallas de oro en cuatro pruebas de las seis que tiene en su programa, deja ya atrás a los tres compatriotas con los que había igualado a ocho oros el viernes, los exesquiadores de fondo Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie, y el exbiatleta Ole Einar Bjoerndalen, todos ellos ya retirados.

Lea más: Adrenalina y belleza en Milano-Cortina 2026

En la prueba por equipos de este domingo, Francia se quedó con la medalla de plata y la anfitriona Italia con la de bronce.

En una jornada con cielo azul, después de que la lluvia del sábado provocara varias caídas en la prueba femenina, Noruega hizo toda la carrera en cabeza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayudado por el buen trabajo de sus compañeros Emil Iversen, Martin Nyenget y Einar Hedegart, la estrella Klaebo, último relevista del equipo noruego, gestionó bien la ventaja, sin asumir riesgos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después de este cuarto oro en Italia, la “Cometa de Trondheim” sigue adelante en su objetivo de hacer un inédito pleno de seis títulos en Milano-Cortina, como ya consiguiera en el Mundial del año pasado en su país.

Le quedan dos pruebas por disputar en Italia: el esprint por equipos del miércoles y los 50 kilómetros del sábado, y en ambas será favorito a la victoria.

© 2026 AFP