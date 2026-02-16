Alonso: Estoy 'súper contenta' de haber llegado a los Juegos después de las duras lesiones

"Muy contenta de estar aquí en Italia, llegamos a Milán y de ahí, a Bormio. Estoy 'súper contenta' por haber conseguido llegar aquí a los Juegos después de estos últimos meses tan duros a causa de las lesiones", explicó Alonso, de 31 años, que hace cuatro meses fue atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta. Según el parte médico -entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo- la campeona granadina sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, pero prefirió no operarse de momento, con el fin de hacer realidad su sueño olímpico.

"Ahora estoy con ganas de sacar adelante todo el trabajo que hemos hecho y, sobre todo, de disfrutarlo; porque para mí es mi regalo de tantos años de trabajo", comentó Alonso, que competirá en el sprint del jueves 19 y en el relevo -junto a Cardona- del sábado 21.

"Llego con muchas ganas y muy orgullosa de poder representar a Andalucía, a Granada y a Sierra Nevada, a mi tierra, en unos Juegos Olímpicos", manifestó a Efe 'Anita' nada más llegar al territorio olímpico más extenso de todos los tiempos: 22.000 kilómetros cuadrados.