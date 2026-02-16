Deanna Stellato-Dudek, un debut en los Juegos a los 42 años

"Siento que voy por una carretera a 100 millas por hora. Espero que la gente aprenda a no ponerse nunca límites. Los únicos límites son los que te pones a ti mismo", expresó la canadiense a los medios de la organización. Stellato-Dudek y Deschamps finalizaron el programa corto en decimocuarta posición después de un ejercicio marcado por una caída al final de una elevación.

Estaba previsto que la pareja se estrenara en los Juegos en la competición por equipos, representando a Canadá, pero debieron retirarse en el último momento después de que Stellato-Dudek sufriera un golpe en la cabeza en un entrenamiento que puso en duda su participación incluso en el evento por parejas.

"No sabía si iba a poder estar. Estoy convencida de que todos los mensajes positivos que recibí ayudaron a mi recuperación. Estamos agradecidos de estar aquí. No haber podido habría sido una gran decepción. Estamos muy contentos de al menos vivir esta experiencia", añadió.

La patinadora canadiense comenzó su carrera en la modalidad individual femenina, pero, aquejada por problemas físicos, se retiró en el año 2000. Desarrolló su carrera profesional como esteticista hasta que, en 2016, en un retiro de trabajo, le preguntaron qué haría si supiera que no podía fracasar.

Eso la motivó a regresar al patinaje, pero por parejas. En su palmarés cuenta con un título mundial (2024) y tres nacionales (2023, 2024 y 2025), además de tres medallas en el Cuatro Continentes.

Stellato-Dudek y Deschamps eran, sobre el papel, la mejor baza de Canadá para el evento por parejas, ya que se impusieron en la competición nacional del país norteamericano. Sin embargo, en el hielo olímpico fueron superados en el programa corto por Lia Pereira y Trennt Michaud, que llegan al ejercicio libre de este lunes en tercera posición.