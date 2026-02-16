Kim pasa del puesto 847 al 203 en el ránking de golf tras su histórico triunfo en Adelaida

Kim, de 40 años y que llegó a ser el sexto del mundo en octubre de 2008, conquistó su primera victoria desde 2010 después de una brillante remontada ante el español Jon Rahm.

El inglés Tommy Fleetwood ha recuperado la tercera posición en el ránking en detrimento de su compatriota Justin Rose y quinto pasa a ser el estadounidense Collin Morikawa después de su triunfo ayer, domingo, en el torneo de Pebble Beach, del PGA Tour.

Morikawa, que estaba en el puesto 19, regresa al top diez de la clasificación, que sigue liderada con holgura por el estadounidense Scottie Scheffler, con un promedio de 17,12 puntos (un total de 684,97 puntos), según la actualización del OWGR publicada este lunes.

Scheffler fue tercero en Pebble Beach empatado con Fleetwood, que vuelve al tercer puesto del ránking, con un promedio de 5,42 puntos, por detrás del norirlandés Rory McIlroy (8,34).

Del top diez sale el estadounidense Ben Griffin y entra el japonés Hideki Matsuyama.

Rahm prosigue su escalada al pasar del 67 al 50 después de que también fuera subcampeón en Riad, la primera cita de LIV de esta temporada celebrada a comienzos de febrero en la que empezaron a sumar puntos para el ránking los diez primeros.

El colombiano Nicolás Echavarría sube siete posiciones -del 65 al 58- y el español David Puig pasa a ser el 87.

El venezolano Jhonattan Vegas cierra el top 100 y el argentino Emiliano Grillo sube un puesto y queda en el 109.