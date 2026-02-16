Malinin da su versión de los Juegos: "Los más fuertes pueden librar batallas invisibles"

Malinin hizo su primera publicación en redes sociales después de finalizar octavo en la competición individual: "En el escenario más grande del mundo, los que parecen ser los más fuertes pueden estar librando batallas invisibles en su interior. Incluso los recuerdos más felices pueden terminar manchados por el ruido".

El estadounidense, el único hombre que ha aterrizado un cuádruple Axel con éxito en competición, era el gran favorito para el oro. Ya en sus declaraciones posteriores al programa, reconoció el peso de esa presión: "Ser la gran esperanza para el oro olímpico es mucho con lo que lidiar, especialmente a mi edad".

Malinin, de 21 años, tenía previstos siete saltos cuádruples en su programa, varios de ellos en combinación. En el Milano Ice Skating Arena, solo completó correctamente tres. Cambió el cuádruple Axel por uno simple y el cuádruple loop y el cuádruple Salchow, por sendos dobles. Además, se cayó al hielo en dos ocasiones.

"Sobre todo cuando iba a colocarme en la posición inicial, me sentí como si todos los momentos traumáticos de mi vida inundaran mi cabeza. Demasiados pensamientos negativos entraron ahí y no lo gestioné", declaró, después de la competición.

Sobre esta idea volvió a incidir en su publicación en redes: "El odio en la red ataca la mente y el miedo la lleva hacia la oscuridad, sin importar cuánto intentes mantenerte cuerdo entre la inabarcable presión sin fin. Todo se va acumulando mientras esos momentos se te aparecen ante los ojos, lo que resulta en una caída inevitable".

El texto de Malinin acompaña a un vídeo en el que se intercalan imágenes del éxito de sus programas con secuencias de él derrotado, con la cabeza entre las manos.

Además, señala el 21 de febrero de 2026 como una fecha importante. Es el día en el que se celebrará la gala de exhibición de patinaje artístico de estos Juegos, un evento sin jueces ni puntuaciones, habitualmente reservado para los medallistas, en el que la presencia de Malinin todavía no está confirmada oficialmente.