Martes 17 de febrero de 2026

. Además, previas de los partidos del miércoles: O'Higgins (CHI)-Bahia (BRA), Barcelona (ECU)-Argentinos Juniors (ARG) y Nacional Potosí (BOL)-Botafogo (BRA).

Redacción Deportes. El Real España hondureño recibe este martes en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula al Los Angeles FC estadounidense (04.00 del miércoles) en el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

. Además, previa del partido del miércoles entre el Cartaginés costarricense y el Vancouver Whitecaps canadiense.

Redacción Deportes. El defensor del título, el París Saint-Germain, visita al Mónaco; el Real Madrid, quince veces campeón, vuelve a jugar en Lisboa contra el Benfica de José Mourinho medio mes después de caer por 4-2 en el estadio Da Luz; el Juventus viaja a Estambul para medirse al Galatasaray, y el Borussia Dortmund recibe al Atalanta este martes en los partidos de ida de la fase de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Redacción deportes. Dos semanas después de levantar por primera vez en su carrera el título del Abierto de Australia y erigirse en el jugador masculino más joven en ganar os cuatro torneos del Grand slam, el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, vuelve a la acción, en el torneo de Doha, en el que este martes se ve las caras con el francés Arthur Rinderknech.

Milán (Italia). Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 reparten este martes medallas en combinada nórdica individual en el trampolín largo, 'slopestyle' femenino de snowboard, relevos 4x7,5km de biatlón masculino, persecución por equipos macculinos y femeninos de patinaje velocidad, 'big aire' de esquí estilo libre masculino y Bob a 2 masculino. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

Nuseirat (Gaza). En la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, tras más de dos años sin campeonatos de fútbol por la ofensiva de Israel, el balón volvió a correr por uno de los pequeños estadios que sobrevivió a los bombardeos israelíes y que ahora acoge los partidos de un nuevo campeonato.

- España. Serie previa de la Copa del Rey de Valencia.

- Tour de los Emiratos Árabes Unidos (hasta 22).

- Previa de la Vuelta a Andalucía (España), que se disputa entre el miércoles y el domingo.

- Copa Libertadores. 2ª fase, ida: Carabobo (VEN)-Huachipato (CHI) (23.00) y 2 de Mayo (PAR)-Sporting Cristal (PER) y Liverpool M. (URU)-Ind. Medellín (COL) (01.30 del miércoles).

. Previas de los partidos O'Higgins (CHI)-Bahia (BRA), Barcelona (ECU)-Argentinos Juniors (ARG) y Nacional Potosí (BOL)-Botafogo (BRA).

- Copa de Campeones CONCACAF. Primera ronda, ida: Real España (HON)-Los Angeles FC (USA) (04.00 del miércoles). (FOTO)

. Previa del partido Cartaginés (CRC)-Vancouver Whitecaps (CAN).

- Liga de Campeones. Acceso a octavos, ida (FOTO): Galatasaray-Juventus (17.45 GMT) y Borussia Dortmund-Atalanta, Mónaco-PSG y Benfica-Real Madrid (20.00).

. Previa del Brujas-Atlético de Madrid.

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto2 en el circuito de Jerez (España) (y 17).

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

12:45 GMT. Combinada nórdica individual. Saltos LH + 10km fondo.

13:30. Biatlón masculino. Relevos 4x7,5km.

15:22. Patinaje velocidad. Persecución equipos masc. --TOMÁS--

15:41. Patinaje velocidad. Persecución equipos fem. --TOMÁS--

18:30. Esquí estilo libre masc. Big Air. Final.

20:05. Bobsleigh. Bob a 2 masculino. 4ª manga.

- Torneo WTA 1.000 de Dubai (hasta 21). (FOTO)

- Torneos ATP 500 en pista dura de Doha (hasta 21) y Río de Janeiro y 250 en tierra batida de Delray Beach (EEUU) (hasta 22).

