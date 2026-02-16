Pinheiro se cae en la primera manga del eslalon y Brasil no ganará un segundo oro

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo- y que desde hace dos lo hace para Brasil se había convertido, asimismo, en el primer suramericano en ganar un título olímpico invernal

Este lunes salió a por todas, sin presión, en la nevosa Bormio, pero no acabó la primera manga.

Después de marcar los mejores parciales en el primero y en el segundo de los cuatro sectores, Pinheiro se cayó en el tercero, por lo que no saldrá en la segunda manga; lo que para nada resta valor a la gran gesta deportiva que firmó en la XXV edición de los Juegos de invierno.