Rutas de América comienza con triunfo del uruguayo Agustín Alonso en la contrarreloj

El deportista del Club Náutico Boca del Cufré completó la prueba en 26 minutos y 59 segundos y lideró la categoría Elite, en la que el podio lo completaron sus compañeros de equipo Anderson Maldonado (27.23) y Pablo Bonilla (27.44).

El argentino Lucas Gaday cruzó la meta con un tiempo de 27.55 y ocupó el cuarto lugar de la clasificación.

El ciclista del Dolores Cycles fue el extranjero mejor ubicado de una prueba en la que los también argentinos Alejandro Quilci (Club Alas Rojas de Santa Lucía) y Alejandro Alborzen (Club Náutico Boca del Cufré) fueron octavo y noveno.

El brasileño que completó la prueba más rápido fue Douglas Roberto Dorr (Apuena Team) al hacerlo en 30.43, mientras que el cubano Christopher Coto (Club Ciclista San Antonio Florida) lo hizo con un crono de 33.32. El primero de ellos quedó en el lugar 27 y el segundo en la posición 96.

En total, participaron 125 ciclistas de 30 equipos. Doce de esos corredores son argentinos, once brasileños, uno cubano y el resto son uruguayos.

La tradicional prueba de ciclismo Rutas de América cuenta con siete etapas en las que los competidores recorrerán nueve departamentos (provincias) de Uruguay.

Este martes se llevará a cabo la segunda etapa, que unirá a las ciudades de Fray Bentos y Mercedes en 189,400 kilómetros.

Los uruguayos Ignacio Maldonado, Agustín Moreira y Matías Presa fueron los ganadores en las ediciones 2025, 2024 y 2023, mientras que en 2022 el triunfo en Rutas de América fue para el argentino Jorge Giacinti.

A lo largo de la historia la prueba fue conquistada también por deportistas brasileños y por un alemán.