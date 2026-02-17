Ana Alonso: Lindsey Vonn siempre fue un referente y tras mi grave lesión, una inspiración

"Para mí, Lindsey Vonn siempre fue un referente y, a partir de mi grave lesión, fue, para mí, una gran inspiración", comentó 'Anita', nacida hace 31 años en Granada, que hace cuatro meses fue atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta. El parte médico apuntaba a, entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo, a una rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. Sin embargo, prefirió no operarse y al fin hará realidad su sueño olímpico.

La campeona andaluza efectuó estas declaraciones en una conferencia de prensa organizada por el Comité Olímpico Español que tuvo lugar en Bormio en la que compareció junto a Cardona y a los otros dos olímpicos españoles de esquí de montaña, los catalanes María Costa y Ot Ferrer.

Alonso, que no renunciará a nada en el sprint, es, junto a Cardona, ganadora de la Copa del Mundo de relevo, disciplina en la que el año pasado ambos quedaron subcampeones mundiales.

"Me encuentro muy bien y muy contenta con haber podido llegar a los Juegos. No sabría decir en qué porcentaje de mi estado de forma estoy. Pero me siento muy bien, la rodilla está estable y vengo con mucha confianza", afirmó la andaluza

Preguntada por Efe si, entendiendo la importancia de unos Juegos, afronta estas pruebas de forma distinta o de forma similar a las de las de la Copa del Mundo o Mundiales, la campeona de Sierra Nevada contestó: "El ambiente es diferente, pero en lo que viene a ser la competición es lo mismo".

"Estamos tranquilos. No vamos a hacer nada nuevo", añadió.

"Lindsey Vonn fue una gran inspiración par mí, sobre todo después de mi accidente. Siempre fue un referente, compitiendo en lo más alto con 41 años y una rodilla de titanio. Cuando me pasó lo que me pasó yo me decía 'si lo ha conseguido ella, ¿por qué no lo voy a conseguir yo? Y en cuanto a lo que ella ha hecho en estos Juegos, sólo por el hecho de haber tomado la salida, yo ya me quito el sombrero", afirmó Alonso.

"Los últimos meses han sido muy duros, sobre todo el primer mes y medio después de sufrir el atropello, que fue una época en la que me tenían que ayudar a casi todo. Pero seguí creyendo, incluso cuando no podía caminar. Y estoy muy contenta de estar aquí", apuntó Ana Alonso.

María Costa, nacida en Santpedor (Barcelona) hace 23 años, señaló a las que en su opinión serán las favoritas: "(la francesa) Emily Harrop, (la suiza) Marianne Fatton (actual campeona mundial); también (la francesa) Margot Ravinel, que es de mi edad; y, por supuesto, Ana (Alonso).

"Con Ana tengo una gran amistad fuera de las pistas; pero en las pistas somos rivales", apuntó la barcelonesa Costa en la rueda de prensa que tuvo lugar este martes en Bormio.