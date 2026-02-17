Cardona: Hay muchos factores, pero si no sé gestionar la presión no debería estar aquí

"Hay muchos factores a tener en cuenta ante una cita como ésta, pero si no supiese gestionar la presión, no debería estar aquí", comentó Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona) en una conferencia de prensa organizada por el Comité Olímpico Español que tuvo lugar en Bormio en la que compareció junto a Alonso y a los otros dos olímpicos españoles de esquí de montaña, los catalanes María Costa y Ot Ferrer.

Cardona es doble campeón mundial y europeo de sprint y, junto a 'Anita'. ganador de la Copa del Mundo de relevo, disciplina en la que el año pasado quedaron subcampeones mundiales.

Preguntado por Efe si, entendiendo la importancia de unos Juegos, afronta estas pruebas de forma similar o diferente a las de las de la Copa del Mundo o Mundiales, el astro gerundense contestó: "Para todos nosotros ésta es una experiencia nueva. Y queremos vivirla al máximo. La pena es que las Villas (Olímpicas) estén tan separadas y que aquí, en Bormio, ahora mismo sólo estemos los de esquí de montaña".

Cardona no cree que el formato olímpico -con una ronda menos, arrancando en cuartos en lugar de en octavos- "vaya a cambiar tanto" la forma de competir en estos Juegos. "Entre las 'semis' y la final habrá prácticamente el mismo tiempo que en una prueba de la Copa del Mundo", apuntó.

"Si no supiese gestionar la presión, no debería estar aquí. Pero intento pensar lo justo en la competición; no darle demasiadas vueltas a la carrera; y que se me dé bien", comentó Oriol, que señaló como su principal referente a Kilian Jornet, gran campeón de esquí de montaña, pero, sobre todo de carreras de montaña. "Kilian es un genio. Es una persona muy competitiva. Entrenar con él es siempre una 'mini competición", explicó .

Cardona, que afirmó no estar preocupado por nada, sí apuntó a las transiciones como zonas que pueden ser clave en sus pruebas. "Lo más problemático son las transiciones. Nos vamos a exprimir mucho y en las transiciones no se ganan, pero se pueden perder las carreras. Hay que hacer las transiciones no necesariamente de forma rápida; pero sí de la forma correcta", aseguró.

"Al haber asegurado la plaza olímpica hace un año, nos sirvió para dedicar este último año para preparar los Juegos, para centrarnos sólo en ellos. Pero ha sido un año duro, de entrenamientos duros", afirmó.

Ot Ferrer, nacido en Berga (Barcelona) hace 23 años apuntó que "no" ve "tantas diferencias" con el resto de las competiciones.

"Competimos contra los mismos, aunque aquí competiremos 18 y habrá una ronda menos que en las otras competiciones, en las que se empieza en octavos. Aquí será a partir de cuartos; y puede que haya alguna sorpresa", opinó Ferrer durante la rueda de prensa de este martes en Bormio.