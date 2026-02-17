Christen se disculpa con Van Gils y le desea pronta recuperación

"Deseo de todo corazón a Maxim una pronta recuperación. Ayer fue un día de contrastes en la Clásica Jaén. Por una parte estoy muy contento de haber contribuido a la increíble victoria del equipo de Tim Wellens, pero personalmente, no fue el final que esperaba tras la desafortunada caída cerca de la meta", dijo el joven suizo de 21 años, en principio tercer clasificado y más tarde descalificado por su maniobra irregular.

Christen se dirigió a Van Gils en sus redes, explicando el lance que acabó en un accidente que le costará al belga varios meses de recuperación.

"Quiero disculparme con Maxim. Me coloqué a rueda de Tom Pidcock cuando empezó a esprintar y no lo vi venir por mi izquierda, por dentro. Fue un incidente lamentable, algo que, por desgracia, puede ocurrir en las carreras. Lo que sí sé es que nunca pondría en peligro a otro ciclista de esa manera intencionadamente. Estoy muy emocionado por esta situación y, desde el fondo de mi corazón, le deseo a Maxim una pronta recuperación. Espero poder volver a luchar con él por la victoria en el futuro", manifiesta Christen.