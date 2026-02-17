Colorida apertura del Sudamericano de Squash juvenil

El evento comenzó el lunes con sus primeros jugos y se extenderá hasta el 21 de febrero y reune a las principales promesas del continente en la capital paraguaya.

El certamen, uno de los más importantes del calendario juvenil de la región, tendrá como sedes al Club Internacional de Tenis y a la Secretaría Nacional de Deportes, escenarios que albergarán intensas jornadas de competencia en las distintas categorías formativas.

Durante seis días, jóvenes talentos provenientes de Sudamérica buscarán no solo el título continental, sino también sumar experiencia internacional y consolidar su proyección deportiva.

El torneo será una vidriera clave para los atletas en pleno proceso de desarrollo y una instancia determinante en el crecimiento del squash juvenil en la región.

Para Paraguay, ser anfitrión del Sudamericano Juvenil representa una oportunidad estratégica para fortalecer la disciplina a nivel local, impulsar a sus jugadores y posicionar al país como sede confiable de grandes eventos deportivos internacionales.