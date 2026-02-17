El Atlètic Barceloneta, a ganar y a golear al Nancy para encarrilar el liderato

Por su parte, el EPlus Catalunya, que en la última jornada antes del parón por el Europeo de selecciones se cobró la revancha ante el Pallanuoto Trieste con un triunfo a domicilio (10-13) que le permitió asaltar el liderato del Grupo D, afrontará el segundo de los dos descansos que cada equipo tiene distribuidos entre las seis jornadas de la primera fase.

La atención se centra, por tanto, en el conjunto marinero, que en la misma jornada anterior derrotó al Antenore Plebiscito Padova (13-11), devolviéndole el marcador sufrido en tierras italianas y equilibrando la diferencia de goles que ahora deja el liderato del grupo empatado a seis puntos, pendiente de lo que determine el golaveraje general.

Los resultados de los enfrentamientos de ambos equipos con el Nancy, tercer integrante del grupo, serán determinantes para decidir quién termina primero. Por ahora, la ventaja la tiene el Atlètic Barceloneta, que venció 4-27 en Francia.

Ese +23 de goles contrasta con el +13 que obtuvo el Padova en el primer partido frente al Nancy (20-7), dejando actualmente un +10 de golaveraje general a favor del equipo barcelonés.

Con esa premisa, el equipo que dirige Chus Martín afronta ahora el segundo encuentro con la obligación de ganar por el mayor margen posible si quiere asegurar el liderato en una primera fase muy meritoria, en la que el es la primera aventura continental del Atlètic Barceloneta.

Cabe recordar que en la última jornada el equipo marinero descansará, por lo que el Padova sabrá de antemano los goles que necesitará marcar para arrebatarle la primera plaza.