El noruego Tormod Frostad, oro en otra final de 'big air' afectada por la nieve

La final, al igual que en categoría femenina, se retrasó unos minutos a causa de las fuertes nevadas en Livigno. Estuvo reñida y hasta ocho esquiadores superaron los 90 puntos en alguno de sus saltos, y los tres primeros terminaron en un rango de poco más de cuatro puntos.

Frostad, que solo cuenta en su palmarés de 'big air' con una victoria en la Copa del Mundo, encontró gran resistencia en sus rivales, pero, cuando Forehand ya casi celebraba el primer puesto, un último salto antológico puntuado con 98.50, la calificación más alta de la final, permitió al noruego hacerse con el oro.

En Pekín 2022, cuando su compatriota Birk Ruud se hizo con el primer oro olímpico de la historia de esta disciplina, Frostad quedó el último en la final de 'big air', sin clavar ninguno de sus saltos. Cuatro años más tarde, fue el primero.

La plata fue para Mac Forehand (193.25). El estadounidense, vigente campeón de esta modalidad en los X Games y cuarto en el Mundial de 2025, clavó exactamente la misma puntuación en su primer y su segundo saltos (95.00), pero un espectacular último intento de 98.25 puntos a punto estuvo de darle el oro. Mejoró mucho respecto a su anterior participación olímpica en 'big air', en la que finalizó undécimo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El podio lo completó el austriaco Matej Svancer (191.25). El bronce en los X Games de 2025 fue más efectivo que otros rivales con mejor palmarés, como el noruego Ruud, que defendía el oro de 2022, o el neozelandés Luca Harrington, vigente campeón mundial, que erraron tanto el segundo como el tercer saltos.

Las tres bajadas de Svancer fueron buenas y con la última (96.00) se quedó a punto de subir al segundo escalón del podio.

Todavía quedan disciplinas por repartir medallas dentro del esquí acrobático. Es el caso de los 'aerials', que no pudieron empezar este martes por las nevadas en Livigno, así como el 'halfpipe' y el 'skicross'.