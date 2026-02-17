17 de febrero de 2026 - 11:00
El slopestyle femenino de snowboard, aplazado por la nevada caída en Livigno
Livigno (Italia), 17 feb (EFE).- La prueba de slopestyle de snowboard de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) prevista para este martes, ha quedado aplazada debido a la fuerte nevada caída en la estación de Livigno.
La prueba, a falta de confirmación oficial, se disputará muy posiblemente este miércoles.
La neozelandesa Zoi Sadowski Synott, que defiende en estos Juegos el título logrado hace cuatro en los de Pekín 2022, había sido la mejor en la calificación del pasado domingo, por delante de la japonesa Kokomo Murasa y de la coreana Seungeun Yu.