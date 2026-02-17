Francia destrona a Noruega y logra su primer oro en el relevo masculino

El cuarteto integrado por Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet y Eric Perrot logró el primer oro olímpico en el relevo masculino 4x7,5 km de biatlón, al imponerse en Milano-Cortina 2026 por delante de los noruegos que no pudieron defendeer el título obtenido en Pekín 2022.

Claude, Jacquelin, Fillon Maillet y Perrot formaron un conjunto más compacto que Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid y Vetle Sjaastad Christiansen y ganaron en el Antholz-Amterselva Arena con un crono final de 1h19:55, con 9.8 segundos de ventaja sobre los nórdicos.

Francia supo reponerse al mal inicio de Claude y emergió desde la última plaza hasta una incontestable victoria gracias a la magnífica combinación en el tiro y en el esquí de fondo de sus compañeros.

Por contra, los errores en el tiro de Uldal y de Botn, campeón en los 20 km individuales, impidieron la escapada definitiva de Noruega, que incluso fue rebasada por sus rivales. La reacción liderada por Laegreid, bronce en los 10 y 20 kilómetros, y que quiso culminar Christiansen –un fallo en el tiro le acabó por condenar–, encontró la plata.

El bronce fue para Suecia a 57.5. El televo formado por Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma y Sebastian Samuelsson por momentos soñó con algo más en los dos últimos tramos, pero Perrot estuvo más certero ante las dianas, fue más rápido en el esquí y liquidó a su favor una lucha sin cuartel en una de las pruebas estandartes del biatlón.

Es el tercer oro para Fillon Maillet, que ganó los 10 kilómetros y el relevo mixto junto a Perrot -también plata en los 20-, Lou Jenmonnot y Julia Simon, quienes esperan emular a sus compañeros en el relevo femenino 4x6 que se disputa este miércoles. EFE