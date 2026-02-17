Polideportivo
17 de febrero de 2026 - 16:19

Francia destrona a Noruega y logra su primer oro en el relevo masculino

El cuarteto francés integrado por Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet y Eric Perrot logró el primer oro olímpico en el relevo masculino 4x7,5 km de biatlón, al imponerse en Milano-Cortina 2026 por delante de los noruegos
PIERRE TEYSSOT

El cuarteto francés integrado por Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet y Eric Perrot logró el primer oro olímpico en el relevo masculino 4x7,5 km de biatlón, al imponerse en Milano-Cortina 2026 por delante de los noruegos que no pudieron defender el título obtenido en Pekín 2022.

Por ABC Color

El cuarteto integrado por Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet y Eric Perrot logró el primer oro olímpico en el relevo masculino 4x7,5 km de biatlón, al imponerse en Milano-Cortina 2026 por delante de los noruegos que no pudieron defendeer el título obtenido en Pekín 2022.

Claude, Jacquelin, Fillon Maillet y Perrot formaron un conjunto más compacto que Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid y Vetle Sjaastad Christiansen y ganaron en el Antholz-Amterselva Arena con un crono final de 1h19:55, con 9.8 segundos de ventaja sobre los nórdicos.

Francia supo reponerse al mal inicio de Claude y emergió desde la última plaza hasta una incontestable victoria gracias a la magnífica combinación en el tiro y en el esquí de fondo de sus compañeros.

Por contra, los errores en el tiro de Uldal y de Botn, campeón en los 20 km individuales, impidieron la escapada definitiva de Noruega, que incluso fue rebasada por sus rivales. La reacción liderada por Laegreid, bronce en los 10 y 20 kilómetros, y que quiso culminar Christiansen –un fallo en el tiro le acabó por condenar–, encontró la plata.

El bronce fue para Suecia a 57.5. El televo formado por Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma y Sebastian Samuelsson por momentos soñó con algo más en los dos últimos tramos, pero Perrot estuvo más certero ante las dianas, fue más rápido en el esquí y liquidó a su favor una lucha sin cuartel en una de las pruebas estandartes del biatlón.

Es el tercer oro para Fillon Maillet, que ganó los 10 kilómetros y el relevo mixto junto a Perrot -también plata en los 20-, Lou Jenmonnot y Julia Simon, quienes esperan emular a sus compañeros en el relevo femenino 4x6 que se disputa este miércoles. EFE