Inglés Penge, Jugador del Año del DP World Tour

Marco Penge, de 27 años y #33 del ránking mundial, fue una de las revelaciones de la pasada temporada en la que logró tres victorias en el DP World Tour -España, Dinamarca y China- y logró la tarjeta del PGA Tour tras quedar segundo en el ránking europeo al final del curso, por detrás del norirlandés Rory McIlroy.

Lea más: Posible retorno de Woods

“Me siento increíblemente honrado de haber ganado este prestigioso premio. Tuve una gran temporada el año pasado en el DP World Tour y que mis compañeros lo reconozcan significa mucho. Quiero darles las gracias a todos ellos”, afirmó el jugador inglés sobre la concesión del premio, informa el DP World Tour en un comunicado emitido este martes.

El galardón al Jugador del Año, que lleva el nombre de la gran leyenda del golf español, fallecido en 2011, incorpora el anterior Premio al Golfista del Año, tras fundirse ambos en un único en 2021, con la particularidad de que lo votan los jugadores del circuito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Penge obtiene esta distinción en su segunda temporada completa en el DP World Tour. “Pasar de luchar por mantener mi tarjeta a ganar un premio que lleva el nombre de Seve en el espacio de un año es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso (...) Me da una enorme confianza y motivación para seguir esforzándome”, remarcó. EFE