Italia se baña en oro en la persecución por equipos masculina

Italia, que ya superó claramente el récord de medallas conquistado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer 1994, sumó un nuevo éxito en estos que celebra en casa, en estos de Milán Cortina 2026 en los que suman 24 preseas, 9 de ellas de oro y 6 en el patinaje de velocidad para colocarse segunda en el medallero general.

Davide Ghiotto lideró el trió italiano durante la prueba, completado por Andrea Giovannini y Michele Malfatti, un tren que celebró el éxito completamente de pie, sin necesidad de mantener la aerodinámica al saberse ganadores con un tiempo de 3 minutos, 39 segundos y 20 centésimas.

Estados Unidos tuvo que conformarse con la plata al finalizar 4 segundos después, con un tiempo de 3:43.71 en el hielo milanés.

Antes de la gran final, se disputó la carrera por el bronce y Chinca rubricó su primera medalla en esta prueba de persecución masculina, con un tiempo de 3:41.38.

Países Bajos, potencia en esta disciplina, con patinador histórico como Jorrit Bergsma, de 40 años, se quedó fuera de las medallas solo por 9 centésimas, en la carrera más igualada de la serie. Los neerlandeses podrán redimirse en la gran final femenina de esta misma modalidad. EFE

