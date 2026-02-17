La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJ.OO. 2028

“Mi opinión es que debería dimitir”, afirmó Bass en una entrevista este lunes con la cadena CNN, en la que subrayó que no tiene autoridad para destituirlo, después de que la Junta o comité ejecutivo de los JJ.OO. decidiese mantener a Wasserman en su cargo la semana pasada.

“La junta tomó una decisión. Creo que esa decisión fue desafortunada. No la apoyo”, añadió.

Los mensajes, enviados en 2003 y divulgados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la publicación de los denominados “Archivos Epstein”, muestran intercambios subidos de tono entre Wasserman y Maxwell, excolaboradora del fallecido financiero condenada por delitos sexuales.

Aunque en un primer momento Bass evitó pronunciarse sobre la continuidad del directivo y señaló que cualquier determinación correspondía a la junta, este lunes la alcaldesa se sumó a los que piden que Wasserman dimita.

La junta informó la semana pasada de que, tras una revisión interna, determinó que la relación de Wasserman con Maxwell y Epstein no fue más allá de lo ya documentado públicamente y destacó el “fuerte liderazgo” ejercido por el directivo durante la última década al frente del proyecto olímpico.

Wasserman, de 51 años, negó haber mantenido una relación personal o profesional con Epstein y pidió disculpas por su correspondencia con Maxwell.

“Lamento profundamente mi intercambio de mensajes con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes”, señaló en un comunicado.

En medio de la controversia, el ejecutivo anunció además la venta de su agencia de talentos, al considerar que la polémica podría suponer una distracción para la organización de los Juegos.