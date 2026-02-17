La argentina Mara López jugará en el Atticgo Elche la próxima temporada

La jugadora, de 18 años e internacional con su país en las selecciones inferiores, tendrá ficha de División de Honor Plata y procede del Club Ferrocarril Oeste bonaerense de la Liga de Honor Damas Oro, máxima categoría del balonmano femenino argentino.

El nuevo fichaje del equipo ilicitano afirmó, en declaraciones a los medios del club, que el Atticgo Elche cumple con sus expectativas de “seguir creciendo como jugadora”.

“Firmar con el Elche es una felicidad muy grande, es una oportunidad enorme que conlleva una gran responsabilidad que la voy a cumplir al 100%, dejando siempre lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido”, añadió.