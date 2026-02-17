La nieve aplaza pruebas olímpicas en snowboard y esquí acrobático

Inicialmente prevista a las 13:00 locales (09:00 de Paraguay), esa final de snowboard quedó descartada para el martes, sin que por ahora se haya comunicado la nueva fecha y horario.

La final del big air masculino del esquí acrobático, prevista el martes a las 19:30 GMT (15:30) se mantiene por el momento.

En otra de las instalaciones olímpicas en Livigno, rondas de clasificación de los aerials del esquí acrobático, tanto en hombres como en mujeres, debían empezar hacia las 10:45 (06:45), pero no lo habían hecho a mitad de la jornada.

El lunes, el inicio de la final del air femenino del esquí acrobático fue retrasada más de una hora por fuerte viento y nieve, para permitir a los organizadores limpiar el trampolín gigante del snowpark.

La prueba pudo disputarse ese mismo día sin mayores incidentes.

