Los momentos del día olímpico: sigue la tormenta en Livigno; Jürgen Klopp, en el biatlón

Las tormentas de nieve provocaron los primeros aplazamientos este lunes, con la suspensión de la última manga del superequipo de los saltos de esquí y el retraso de la final de big air femenino en esquí acrobático. En la jornada del martes, tanto la clasificación de los aerials de esquí acrobático (masculinos y femeninos) como la final del snowboard slopestyle femenino, ambas con sede en Livigno, debieron dejarse para otro día.

En combinada nórdica, el único deporte de los Juegos de invierno en el que no se disputa categoría femenina, la prueba individual de trampolín largo reeditó los dos primeros lugares del podio de la prueba de trampolín normal. El noruego Jens Luras Oftebro sumó su segundo oro en estos Juegos, y el austriaco Johannes Lamparter, su segunda plata. El bronce fue para un finés, como en trampolín normal, pero se trató de Ilkka Herola, en lugar de Eero Hirvonen.

En el relevo masculino de biatlón, la selección francesa consiguió el primer oro de su historia en esta prueba. Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet y Éric Perrot superaron a Noruega y Suecia en una competición muy ajustada, tanto que las tres selecciones llegaron a la última manga empatadas. El encargado de tañer la campana para avisar de que era la última vuelta fue el exentrenador de fútbol alemán Jürgen Klopp.

Perrot, el único que no formó parte del equipo en Pekín 2022, cuando se quedaron con la plata, se encargó de darle la victoria a Francia en el último relevo. Fillon Maillet, con este oro, se convierte en el francés con más medallas olímpicas de invierno, con un total de ocho (cinco oros y tres platas).

La gran alegría de la jornada para Italia llegó con el oro en persecución masculina de patinaje de velocidad. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti fueron los mejores de los cuartos de final, superaron a los Países Bajos en la semifinal y se impusieron a Estados Unidos, campeones del mundo en 2025, en la final.

La gran decepción fue la selección de Noruega, vencedora de esta modalidad en 2018 y 2022, que fue sexta en los cuartos de final y se quedó fuera de la pelea por las medallas.

Donde no hubo ninguna sorpresa fue en el dobles masculino de bobsleigh. Alemania no solo ganó su tercer título olímpico consecutivo, sino que también repitió la proeza de copar todas las plazas del podio, como ya hiciera en Pekín 2022.

Cambiaron los nombres, con Johannes Lochner y Georg Fleischhauer haciéndose con el oro en lugar de Francesco Friedrich y Thorsten Margis, pero el país germano demostró que no tiene rival en esta disciplina. Alemania volverá a tener la oportunidad de revalidar un oro olímpico de bobsleigh en el cuádruple masculino, previsto para el próximo domingo.