Canadá sobrevive ante República Checa en el hockey masculino olímpico

En la primera fase, Canadá había goleado 5-0 a los checos, pero este nueve partido entre ambas selecciones fue muy diferente.

Los campeones mundiales de 2024 presentaron mucha más batalla y llegaron a ir por delante en el marcador, 2-1 y 3-2, antes de terminar sucumbiendo ante su rival en Milán.

Fueron en total 22 minutos los que la República Checa fue por delante y tuvo a Canadá contra las cuerdas. Los canadienses abrieron el marcador por medio de Macklin Celebrini (1-0, 4’), antes de que Lukas Sedlak igualara 1-1 en el 9’.

Aprovechando su primera superioridad numérica, los checos se colocaron 2-1 a favor con el primer gol en el torneo de David Pastrnak (15’).

Los canadienses llegaban con fluidez pero sin precisión y no empataron hasta el 33’, gracias a Nathan MacKinnon.

El capitán y veterano Sidney Crosby, doble campeón olímpico (2010 y 2014), tuvo que salir por una lesión en una pierna y la situación seguía siendo más delicada para Canadá, que disparó ya todas las alarmas cuando Ondrej Palat puso el 3-2 para los europeos en el 53’, a siete minutos para el final.

Fue entonces cuando, en un ataque de orgullo, los favoritos remontaron por medio de Nick Suzuki (57’) y Mitch Marner (62’), ese último decisivo a modo de muerte súbita.

En semifinales, Canadá se enfrentará el viernes a Eslovaquia, que no tuvo problemas para deshacerse de Alemania (6-2) en el primer partido de los cuartos de final.