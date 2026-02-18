China consigue sus primeros dos oros en Milano-Cortina

En ambos casos fue el snowpark de Livigno donde China se convirtió en la protagonista de la jornada. Su Yiming lideró un podio en el que el japonés Taiga Hasegawa fue plata y el estadounidense Jake Canter se colgó el bronce.

El primer run fue el bueno para Su (82,41 puntos) , que añade este oro al que consiguió en los Juegos Olímpicos de hace cuatro años en el big air y que suma una cuarta medalla olímpica con apenas 22 años.

En 2022 fue plata olímpica en esta prueba de slopestyle. En Livigno, el rider chino logró un bronce en big air, en el inicio de esta quincena olímpica. Hasegawa (82,13 puntos) estuvo muy cerca de amargar este miércoles el cumpleaños a su rival chino, que no pudo evitar emocionarse al concluir su tercer y último paso.

La final estuvo marcada por numerosas caídas, especialmente las de dos favoritos, el canadiense Mark McMorris y el neozelandés Dane Menzies.

El slopestyle fue introducido en el programa olímpico en Sochi 2014. En una pista en la que se incluye una serie de obstáculos de nieve u otros módulos, cada competidor debe hacer figuras con su tabla, que los jueces puntúan siguiendo criterios de estilo y calidad.

Después fue el turno Xu Mengtao, que revalidó su oro olímpico en salto acrobático, donde tiene además el récord de victorias en la Copa del Mundo.

Con uno de sus mejores saltos (112,9 puntos), Xu Mengtao voló a la victoria y lideró un podio en el que la neozelandesa Danielle Scott fue plata y la también china Qi Shao se quedó con el bronce. AFP