Comisario de deportes UE boicoteará apertura de los Paralímpicos por permitir bandera rusa

El político maltés calificó de "inaceptable" la decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) de permitir que Rusia y Belorrusia compitan con sus símbolos nacionales.

"Mientras continúe la guerra de agresión contra Ucrania, no puedo apoyar la reintroducción de símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son inseparables de ese conflicto", dijo en un mensaje publicado a través de redes sociales el también comisario de Juventud, Cultura y Justicia Interinstitucional.

El comisario europeo subrayó su respaldo a los JJOO Paralímpicos y a "todo lo que representan", pero destacó la necesidad de "claridad" en los "principios que están en juego".

El deporte, según dijo, "une cuando se basa en principios, y divide cuando los compromete", añadió.

Micallef también llamó a otros representantes políticos a "tomar la misma posición" para los Juegos Paralímpicos de invierno que se celebrarán en Milán Cortina del 6 al 15 de marzo.

En septiembre pasado, la Asamblea General del CPI votó no mantener la suspensión parcial de Bielorrusia y Rusia, restableciendo los plenos derechos, una decisión que daba permiso a los atletas de ambos países a competir libremente en los Juegos Paralímpicos, una vez clasificados.

El CPI confirmó en las últimas horas que en total, en los Juegos Paralímpicos que tendrán lugar en el norte de Italia participarán 6 deportistas rusos y 4 bielorrusos, que competirán bajo sus banderas en esquí alpino paralímpico, esquí de fondo paralímpico y snowboard paralímpico, según la BBC.

Ambos países habían sido suspendidos de la competición tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y un año después se introdujo una prohibición parcial que permitía a los atletas competir como neutrales.

La presencia de atletas rusos y bielorrusos bajo sus banderas en el evento ha sido tachada de "decepcionante e indignante" por Kiev.