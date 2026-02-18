Corea del Sur, campeona olímpica de relevos en 3.000 metros en pista corta

Las surcoreanas Minjeong Choi, Sukhee Shim, Dohee Noh y Gilli Kim cubrieron los 3 kilómetros con un tiempo de 4 minutos, 4 segundos y 14 milésimas para colgarse un oro sufrido, conquistado en la última vuelta, en el último relevo, cuando Gilli Kim adelantó a la experimentada italiana Arianna Fontana.

Fontana, aunque con un sabor algo amargo por haber cedido el oro en los últimos metros, agigantó su leyenda al convertirse en la italiana con más medallas olímpicas de la historia, un total de 14 repartidas en seis Juegos que la elevan por encima de las 13 del esgrimista Edoardo Mangiarotti.

Fue la vigésima sexta medalla para Italia, que supera de largo el objetivo de las 20 que se marcó para igualar su mejor registro, cosechado en Lillehammer 1994.

Corea del Sur, que suma un total de 7 medallas, ha conquistado en pista corta cuatro de ellas.

Fuera del podio, perjudicadas por la caída de Michelle Velzeboer, quedaron las neerlandesas, habituales entre las medallistas en esta disciplina en la que acumulan las 13 preseas que atesoran en esta edición.

En la Final B, la que determinó el resto de puestos, China finalizó primera, lo que equivale al quinto puesto. Japón, Francia y Estados Unidos, por detrás. EFE