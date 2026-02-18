Evenepoel: "Tuve calambres, pero además no tenía buenas sensaciones"

El doble campeón olímpico perdió el maillot rojo de líder y sufrió un serio revés en la desconocida subida a Jebel Mobrah. Pasó al undécimo puesto de la general a 1.44 del nuevo líder, el italiano Antonio Tiberi.
"El esfuerzo del martes en la crono no se absorbió por completo. Al pie de la subida ya me empezaron a dar calambres, algo que no suelo experimentar. Quizás por el esfuerzo de ayer, que no había asimilado del todo", comentó en meta.
Evenepoel admitió que, aparte de los calambres de la subida, "no tenía buenas sensaciones en las piernas".
Terminó asegurando Evenepoel que la general, a 1.44 del líder, se antoja imposible, por lo que luchará por el triunfo de etapa el sábado, en la montaña de Jebel Hafeet.
