Los momentos del día olímpico: Klaebo suma otro oro y Mikaela Shiffrin vuelve al podio

Klaebo avanza con paso firme hacia la proeza de ganar el oro en todas las pruebas masculinas de esquí de fondo. El noruego acumula cinco metales dorados: en esquiatlón, salida masiva, esprint, relevo 4 x 7,5 km y, desde este miércoles, esprint por equipos (que ha ganado en tres ediciones consecutivas).

Ya iguala el número de oros que tenía en su palmarés antes de estos Juegos. Todavía podría llegar a once, con los 50 kilómetros, pero ya supera con creces el anterior récord de oros de un mismo deportista en los Juegos de invierno (estaba en ocho).

En el esprint por equipos femenino de esquí de fondo, la gran noticia del día fue que un perro lobo se coló en la pista en la ronda de clasificación y cruzó la línea de meta, recibiendo incluso su 'foto finish'. A nivel deportivo, la pareja representante de Suecia se llevó el oro. El país escandinavo nunca se ha bajado del podio en esta prueba desde que se celebró por primera vez, en Turín 2006.

Desde esos mismos Juegos lleva China en el podio de los saltos acrobáticos de esquí estilo libre. Y en tres ocasiones la representante con medalla ha sido Xu Mengtao, que ya fue plata en Sochi 2014 y revalidó este miércoles el oro conseguido en casa, en Pekín 2022. Xu, de 35 años, lleva compitiendo al máximo nivel desde 2006, y en 2011 sumó su primera medalla mundial. Es la primera esquiadora que consigue más de un oro en esta disciplina.

En el eslalon femenino de esquí alpino, llegó la esperada alegría para la estadounidense Mikaela Shiffrin en forma de oro. La esquiadora de Colorado, de 30 años, es la única que ha conseguido superar la barrera de las 100 victorias en Copa del Mundo.

Shiffrin brilló en los Juegos de Pyeongchang, con dos medallas, pero se quedó sin premio en Pekín 2022 a pesar de disputar las seis disciplinas del esquí alpino. En Milán Cortina, su participación no empezó bien, con un cuarto puesto en la combinada y un undécimo en gigante. Sin embargo, pudo redimirse en el eslalon, su prueba favorita, en la que ha ganado la Copa del Mundo nueve veces.

La jornada la cerró el patinaje de velocidad en pista corta. Corea del Sur, campeona, fue fiel a su cita con el podio en los 3.000 metros relevos femeninos. Desde que esta prueba entró en el programa olímpico, en Albertville 1992, el país asiático ha estado entre los tres mejores en todas las ediciones menos en dos. También domina el palmarés en cuanto a oros: siete de los diez posibles han sido para las surcoreanas. La Italia de la veterana Arianna Fontana, la persona con más medallas olímpicas en este deporte, fue plata.