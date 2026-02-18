Pueyo y Colell, quintos en la calificacion del sprint por equipos, que lideró EEUU

Ben Ogden y Gus Schumacher marcaron el mejor tiempo para Estados Unidos, de cinco minutos, 45 segundos y 72 centésimas, inferior en dos segundos y 67 centésimas al de Noruega, a la que representan Einar Hedegart y Johannes Osflot Klaebo, que este miércoles podría capturar su quinto oro en estos Juegos, el décimo en total.

Pueyo -con el segundo mejor parcial de todos los participantes (2:51,72, a dos segundos del de Klaebo)- y Colell marcaron el quinto tiempo: a seis segundos y 49 centésimas del de la pareja estadounidense, en una prueba que se decidirá a partir de las doce y cuatro (las 11:15 horas GMT).