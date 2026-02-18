Reabre en Miami un recinto histórico de jai-alai, juego de pelota de origen vasco

"Estamos muy contentos de tener otra oportunidad, ya parecía que esa puerta se había cerrado para siempre, y gracias al nuevo mánager y a la nueva gente, tenemos una esperanza de que este deporte siga para delante", dijo a EFE el ex pelotari vasco y actual entrenador, Juan Ramón Arrasate.

La inauguración del frontón, con capacidad para 1.500 personas, tuvo lugar el pasado fin de semana con un partido de la novena edición de la Liga Mundial de jai-alai.

La competición enfrenta hasta mayo a seis equipos y 36 jugadores de distintas nacionalidades que incluyen a España, México, Filipinas, Francia o Estados Unidos, entre otros.

El encuentro se celebró en una atmósfera renovada que atrajo a todo tipo de espectadores: desde los más fieles a este deporte a otros que llevaban tiempo sin asistir a un partido.

"Fue una sensación agradable, mucha gente volvió", afirmó Arrasate indicando que varios de sus amigos que acudían habitualmente "hace 20 o 30 años" fueron a verlo y le transmitieron su alegría por ver de nuevo la pelota resonar entre las paredes de granito.

El jai-alai fue especialmente popular en Miami entre las décadas de 1970 y 1980, cuando la ciudad no contaba con equipos de baloncesto o béisbol, y la gente abarrotaba los frontones para disfrutar de esta tradición con raíces en la cultura vasca.

Sus partidos albergaban a estrellas venidas de todo Estados Unidos, como Frank Sinatra o Mohamed Ali, y en torno a ellos se realizaban multitud de apuestas que movían grandes cantidades de dinero.

Pero entró en declive a finales de la década de 1988, cuando coincidieron una serie de factores como el cansancio de la gente con este deporte, una huelga de jugadores que duró tres años y la legalización de la lotería en Estados Unidos, que introdujo una competencia al dinero de las apuestas.

"El entretenimiento se ha dividido por muchas partes, estamos tratando de a ver si podemos comernos un pedacito del pastel", señaló Arrasate.

Para intentar recuperar ese prestigio, la Liga Mundial de jai-alai añadió otro tipo de espectáculos en los días de partido que puedan atraer a una generación más joven y quizás menos cercana a este deporte.

Estos incluyen actuaciones de cómicos famosos, como la estadounidense Whitney Cummings, que desató las risas de los espectadores el pasado viernes durante la inauguración, explicó a EFE la portavoz de la Liga Mundial, Sandy Rodríguez.

Además, se ha acortado la pista de juego para que el ritmo sea más rápido, pasando de unos 53 metros (175 pies) a cerca de 40 metros (unos 130 pies).

La reinauguración del frontón coincide con su centenario. En este siglo de historia, el recinto ha pasado de ser la catedral del jai-alai y refugio de estrellas, a sufrir un declive que amenazó su existencia, para finalmente entrar en su actual etapa de renacimiento.

Fruto de su éxito pasado, en él llegaron a rodarse algunas escenas de la popular serie de la década 1980 'Miami Vice'.

En su época dorada hubo hasta 18 frontones en Estados Unidos y cerca de medio millar de pelotaris vascos. Hoy solo quedan dos profesionales en Florida.