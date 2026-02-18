Remeros rusos y bielorrusos competirán internacionalmente bajo estricta neutralidad

Los atletas implicados tendrán que respetar estas condiciones, que establecen que no se exhibirán las banderas, colores o símbolos nacionales de Rusia y Bielorrusia y que no se tocará ni se cantará el himno nacional de ninguno de estos dos países.

El organismo confirmó una actualización de sus reglas de elegibilidad para atletas de Rusia o Bielorrusia, después de una decisión de su Comité Ejecutivo, que afectará a competiciones como los Campeonatos del Mundo, las Copas Mundiales, los Campeonatos del Mundo bajo techo, las regatas mundiales Masters, las Finales Mundiales de sprint playa y los Campeonatos del Mundo de remo mar.

La Federación aseguró que este enfoque está alineado con los principios de la Cumbre Olímpica, que reconoció que los atletas tienen el derecho fundamental de acceder al deporte en todo el mundo y de competir sin interferencias políticas ni presiones de organizaciones gubernamentales.

Al mismo tiempo, reiteró que los atletas tienen la responsabilidad de respetar, defender y promover los valores olímpicos antes, durante y después de la competición.

"La participación de atletas independientes (neutrales) refleja este enfoque equilibrado: salvaguardar los derechos de los atletas y preservar al mismo tiempo la integridad, la neutralidad y los valores del deporte internacional", añadió.

También subrayó que "mantiene su firme compromiso de garantizar la equidad en la competición, la seguridad de los atletas y la integridad de sus eventos, al tiempo que sigue defendiendo los valores fundamentales del Movimiento Olímpico" y avanzó que supervisará la aplicación de esta normativa para garantizar su pleno cumplimiento.