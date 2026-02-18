Shiffrin se reencuentra con la historia olímpica

Shiffrin, la gran estrella de su deporte, dominó ya la primera manga en Cortina d’Ampezzo y al término de la segunda mantuvo el primer lugar, mientras que la suiza Camille Rast (a 1 segundo y 5 centésimas) se quedó con la plata y la sueca Anna Swenn Larsson (a 1 segundo y 16 centésimas) con el bronce.

Lea más: Adrenalina y belleza en Milano-Cortina 2026

A sus 30 años, Shiffrin suma el tercer título olímpico de su carrera, después del eslalon de 2014 y del gigante de 2018.

Es su cuarta medalla olímpica -fue plata además en la combinada alpina de 2018- y la primera desde hace ocho años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ha sido una locura, muchísimas emociones al cruzar la línea de meta. Todavía no soy consciente de lo que he logrado”, declaró la estrella estadounidense de 30 años a la televisión Eurosport.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy he conseguido hacer mi esquí, quería hacer dos buenas mangas (...) Siempre que lo consigo, no deja de ser una sorpresa para mí. Esto es algo súper estresante y a la vez muy divertido”, explicó.

Shiffrin consigue además igualar con la suiza Vreni Schneider como única esquiadora dos veces campeona olímpica en el eslalon. La helvética lo consiguió en dos ediciones consecutivas, las de 1994 y 1998.

La considerada como mejor esquiadora de la historia, que ostenta el récord de pruebas ganadas de la Copa del Mundo con 108 y cinco globos de campeona de la temporada del esquí alpino, era la gran favorita de este miércoles, en la despedida del esquí alpino de estos Juegos Olímpicos.