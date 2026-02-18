Tiberi: "Es increíble, un sueño hecho realidad"

"Es increíble, un sueño hecho realidad. He soñado con esta victoria desde que me hice profesional. Por fin llegó después de que el inicio de la temporada ya fuera bueno desde la primera carrera. Estaba esperando este día", explicó Tiberi en meta.

Una victoria en solitario, pero con intriga, ya que el mexicano Isaac del Tour marchaba en su persecución a pocos segundos.

"Solo en los últimos 300 metros sentí que la victoria se acercaba, pero desde abajo de la subida me sentía muy bien. Cuando me di cuenta de que Remco Evenepoel estaba en problemas y que Isaac Del Toro tampoco estaba arriba, no estaba seguro de si era un buen día para mí o si estaban esperando la final. Pero intenté hacer mi carrera. Ataqué y logré apretar al máximo hasta la meta", explicó.

Al final angustia ante la proximidad de Del Toro, pero el mexicano al final se quedó a 15 segundos.

"Oía que Del Toro se acercaba rapidísimo. En el último kilómetro, gasté toda la energía que me quedaba y fui a toda velocidad hasta la meta", concluyó.