Víctor Muñoz deja atrás las dudas y se apunta al duelo ante el Real Madrid

El veloz extremo salió sustituido del Martínez Valero el pasado viernes, con molestias en el aductor, situación ya olvidada. Por tanto, el atacante rojillo saldrá como titular ante su anterior club, el Real Madrid, que sigue de cerca las evoluciones de un futbolista que acapara todos los focos en su primer curso en la élite.
El conjunto dirigido por Alessio Lisci ha realizado ejercicios de activación, evoluciones y plan de partido. El nivel del rival no da lugar a relajaciones, lo que exigirá a los locales a llevar la concentración y la eficacia al máximo posible.
No han participado en la sesión Iker Benito, que ha proseguido con el proceso de recuperación de su lesión de rodilla, y Enzo Boyomo, a causa de la lesión sufrida ante el Celta.
El equipo volverá a ejercitarse este viernes en Tajonar a puerta abierta desde las 11:20 horas y ultimará la preparación del encuentro el viernes en Tajonar con una sesión a puerta abierta a partir de las 11:00 horas.
