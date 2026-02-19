Ana Alonso: Imagino que pueden venir cosas bonitas, pero voy a seguir siendo la misma

"Yo he estado centrada y lo sigo estando, en las carreras, porque el sábado tenemos otra (el relevo mixto, en el que volverán a apuntar alto). No sé si esta medalla puede cambiar mi vida. Yo voy a seguir siendo la misma persona", comentó 'Anita', nacida hace 31 años en Granada, durante una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE) que tuvo lugar en Bormio y en la que también estuvieron presentes el presidente de ese organismo, Alejandro Blanco, y el catalán Oriol Cardona, flamante campeón olímpico de esa disciplina.

"Me imagino que pueden venir cosas bonitas y todo eso. Lo que tenga que venir, vendrá. Pero ahora estamos centrados en la prueba del sábado", añadió la campeona de Sierra Nevada este jueves en Bormio

La muy resiliente Alonso escribió no sólo una de las páginas más brillantes del olimpismo español, sino que protagonizó una de las historias con el final más bello imaginable de toda la historia del deporte hispano.

Hace cuatro meses fue atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta y según el parte médico -entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo- sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, pero prefirió no operarse y, al fin, no sólo hizo realidad su sueño de competir en unos Juegos. Este jueves se convirtió en medallista olímpica; y el sábado apuntará claramente a otro trofeo, que podría ser, incluso, de oro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Dentro de la mala suerte que supuso sufrir ese accidente, tuve la fortuna de que siempre se fueron adelantando los plazos y nunca tuvimos que dar un paso atrás", comentó 'Anita', que contó con la ayuda inestimable de su entrenador, el gijonés Javi Argüelles, marido de la ex esquiadora acrobática internacional Reyes Santa Olalla.

"El primer objetivo era llegar a las pruebas (de la Copa del Mundo) de Boí Taüll (Lleida), pero vimos que estábamos haciendo unos buenos entrenamientos en Navidad, por lo que decidimos adelantar las cosas y probar en las de Courchevel (Francia). Allí, en la (prueba) vertical, me di cuenta de que motor tenía" dijo.

"Yo sabía que no iba a ir a unos Juegos Olímpicos dejando en casa a alguien que estuviese mejor que yo. Pero seguí creyendo en mí misma y aquí estamos, ahora, con esta medalla", afirmó. "Estos meses pasados han sido muy duros, porque también tenía lesiones en el hombro y en el tobillo; y a principio era muy dependiente para casi todo lo que hacía. Pero tuve la inmensa suerte de sentirme arropada en todo momento; por la federación, por el COE, por el CSD. Por Oriol (Cardona) y por mi equipo, por toda mi gente", añadió.

"Justo después del accidente pensaba que iba a ser imposible estar aquí. Pero tampoco pensaba que iba a recibir tantísimo cariño de tanta gente, lo que, al final me hizo pensar que era posible. En noviembre pensaba que era imposible, pero quería que llegase febrero y si no lo conseguía al final, que no hubiese sido por no haber hecho todo lo posible", explicó.

"Hoy cuando vi que era tercera, que iba a ganar la medalla, fue un momento mágico", afirmó la 'Wonderwoman' andaluza tras capturar el bronce en el sprint.

Preguntada por Efe si habría celebración este jueves, si por contra está centrada en el relevo mixto del sábado -junto a Cardona- y qué espera de esa prueba, apuntó que quiere "disfrutar del momento", pero que "no habrá ninguna gran celebración" esta noche.

"El sábado esperemos que podamos celebrar algo más", recalcó.