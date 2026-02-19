Ana Alonso: "Me decían que ni siquiera iba a llegar a los Juegos y aquí está la primera"

"Tengo muchísima gente que ha creído en mí: mi familia, los fisios, mi entrenador, mi psicólogo, mi nutricionista y todo el equipo de España. De verdad, es increíble. He sentido mucha fuerza y eso a pesar del camino que he tenido. Me siento muy afortunada", declaró la granadina en la zona mixta a Televisión Española.

"Sabíamos que en el esquí de montaña venimos haciendo muy buenos resultados, que podíamos estar aquí luchando por las medallas y ojalá que sea la primera de muchas", comentó Alonso, quien aseguró que su "rodilla ya ha pasado lo peor y para el relevo (mixto) -el próximo sábado- va a aguantar como una campeona", destacó.

'Anita', nacida hace 31 años en Granada, que hace cuatro meses fue atropellada por un coche mientras entrenaba en bicicleta, sufriendo graves lesiones, cumplió el sueño de su vida al acabar tercera.

La granadina, según el parte médico -entre otras lesiones y dolencias en la zona izquierda del cuerpo- sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular, pero prefirió no operarse -de momento- para hacer realidad su sueño olímpico.

