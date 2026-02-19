Cardona: Este oro es un chute de adrenalina que espero que ayude en el relevo del sábado

"Cuando pasé la última curva y me giré; y vi que ganaba y a todo el mundo que vino animando en la grada, he sentido un momento de felicidad enorme", manifestó Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), durante una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE) que tuvo lugar en Bormio y en la que también estuvieron presentes el presidente de ese organismo, Alejandro Blanco, y la andaluza Ana Alonso, flamante medallista de bronce.

"Aparte de haber ganado este oro para España después de tantos años, fue una gran alegría ver a todos aquí; a mi familia, a mis amigos, a mi equipo. Que hayan estado todos aquí fue algo increíble", apuntó Cardona tras haberse convertido en el segundo campeón olímpico invernal de toda la historia de España, 54 años después de la gesta de 'Paquito' en el eslalon de los Juegos de Sapporo.

'Uri' recordó la importancia de las transiciones, que ejecutó, al igual que el resto de la carrera, de forma impecable; en la prueba que supuso el estreno en el calendario olímpico del esquí de montaña.

"Hace dos semanas, en (la prueba de la Copa del Mundo de) Boí Taüll me robaron la cartera y quedé segundo. Desde entonces las entrené aún con más intensidad. Las transiciones son factores claves y decisivos. Como dije el otro día, en las transiciones no vas a ganar una carrera, pero la puedes perder", opinó Cardona, doble campeón mundial y europeo; y que este jueves hizo buenos los pronósticos; relegando al segundo puesto al ruso Nikita Filippov y al tercero al francés Thibault Anselmet.

Preguntado por Efe qué espera de la prueba del sábado, el relevo mixto -junto a Ana Alonso-, en la que apuntarán, si no al oro, como mínimo al podio, el astro gerundense afirmó, medio en serio, medio en broma: "lo que esperamos es que los franceses se intenten tomar la revancha", en referencia a la pareja que integran Anselmet -bronce en su prueba- y Emily Harrop, favorita en la de mujeres y que se tuvo que conformar con la plata.

"La verdad que el oro de hoy ha supuesto un subidón, así que esperemos que este chute de adrenalina nos sirva para afrontar con más garantías el relevo del sábado", contestó a Efe el segundo campeón olimpico invernal español de toda la historia, que apuntó que "sonreír durante la competición está bien, porque así los rivales ven que estás fuerte" y que pensaba igual que Alonso en referencia a que no cree que esta medalla le vaya a cambiar mucho la vida y que seguirá siendo la misma persona.

"Pienso igual que Ana acerca de lo que pueda pasar", dijo Orio, que aún no ha asimilado la gesta que protagonizó entre la nevada de Bormio.

"No soy consciente aún, no esperaba nada. Las expectativas eran altas. Pero no había pensado más allá. Es un orgullo y un honor llevar a casa un oro después de tanto tiempo. Espero que este oro sirva para estar más confiado el sábado", manifestó Oriol Cardona poco después de proclamarse primer campeón olímpico de la historia del esquí de montaña.