El NSN, sucesor del Israel, y el Jayco-AlUla renuncian a correr la Itzulia

Según han confirmado los organizadores de la carrera vasca estas dos escuadras han optado por no inscribirse "apoyándose en una nueva norma de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que permite a los equipos WorldTour declinar la invitación a pruebas del calendario bajo ciertas condiciones".

Con estas dos bajas van a ser 22 los equipos que estarán el 6 de abril en la salida de Bilbao, que acogerá la contrarreloj de 13,9 kilómetros con la que arrancará la prueba.

Los 16 equipos WorldTour confirmados son UAE Team Emirates, Movistar, Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe, Lidl-Trek, Decathlon CMA CGM, Lotto-Intermarché, Uno-X Mobility, Bahrain-Victorious, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, XDS Astana, Ineos Grenadiers, Alpecin-Premier Tech, Team Picnic PostNL y Visma-Lease a Bike.

Además, completarán el pelotón seis equipos UCI ProTeams invitados por la organización: los españoles Caja Rural-Seguros RGA, Burgos Burpellet BH, Kern Pharma y Euskaltel-Euskadi, el francés Cofidis y el suizo Tudor.

"Con este reparto la Itzulia 2026 presentará un pelotón configurado según los criterios deportivos y reglamentarios establecidos por la UCI, manteniendo su estatus como una de las pruebas por etapas de referencia del calendario internacional", subrayan los organizadores.

La Itzulia 2026 constará de seis etapas con un total de 809,6 kilómetros, más de 16.154 metros de desnivel acumulado y 29 puertos puntuables, de los cuales 4 son de primera categoría, 7 de segunda y 18 de tercera.

Recorrido de la Itzulia Basque Country 2026:

6 abril 1ª etapa Bilbao-Bilbao (CRI 13,9 km)

7 abril 2ª etapa Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

8 abril 3ª etapa Basauri-Basauri (152,8 km)

9 abril 4ª etapa Galdakao-Galdakao (167,2 km)

10 abril 5ª etapa Eibar-Eibar (176,2 km)

11 abril 6ª etapa Bergara-Bergara (135,2 km).