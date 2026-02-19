La estadounidense Alysa Liu, oro olímpico un año después de volver tras su retirada

La niña prodigio del patinaje estadounidense, ahora con 20 años, que se retiró en 2022 por la presión y decidió volver a competir bajo sus propias condiciones en 2024, clavó el programa libre, con tres de sus siete saltos en la segunda mitad del ejercicio.

Liu, vigente campeona del mundo, no podía esconder su sonrisa incluso mientras patinaba. Obtuvo su mejor puntuación de la temporada en el programa libre (150.20) y la mejor de su vida en total (226.79) para hacerse con la medalla de oro.

La plata fue para la japonesa Kaori Sakamoto (224.90). Era su última vez patinando a nivel internacional y las emociones la desbordaron, para bien y para mal. Solamente hizo dos combinaciones, cuando el requisito en el programa libre es hacer tres, porque falló en un triple flip que debería haber enlazado con un triple toe loop.

Aun así, su brillante ejecución de los elementos coreográficos y su altísima nota en componentes artísticos (74.84), además de la ligera ventaja que llevaba del ejercicio corto, le permitieron hacerse con el segundo puesto, mejorando el bronce que consiguió en Pekín 2022.

El bronce se lo quedó precisamente su compatriota Ami Nakai (219.16), que había sido la mejor en el programa corto. Erró una de sus combinaciones, dejando en un salto doble un toe loop que debía haber sido triple, pero su puntuación técnica siguió siendo de las más altas de la sesión gracias, en buena medida, a su triple Axel.

La vigente plata del Cuatro Continentes y el Grand Prix, de apenas 17 años, necesitaba quedarse como mucho a un punto de su marca de la temporada (149.08) para superar a Liu. Terminó su ejercicio con un gesto de duda, sabedora de que podría no llegarle para subir al podio, pero los 140.45 puntos que recibió fueron suficientes para el bronce.

Es la última medalla del patinaje artístico en estos Juegos. Todas las disciplinas tienen ya sus campeones: Estados Unidos en el evento por equipos, Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron en danza sobre hielo, Mikhail Shaidorov en individual masculino, Riku Miura y Ryuichi Kihara en parejas y, ahora, Alysa Liu en individual femenino.