Milano-Cortina: Oro y récord en patinaje de velocidad, tercera, la vencida para el chino Ning

Ning superó la marca del neerlandés Kjeld Nuis (1:43.21), quien finalizó ayer con bronce, en 1:42.82. Jordan Stolz, de EE.UU., fue plata (1’42”75) en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

* España festeja dos medallas. Día festivo para la armada española, que sumó oro y bronce en la jornada, la primera a través de Oriol Cardona (31 años), que ganó el sprint de esquí de montaña en Bormio, que fue la segunda de este metal luego de 54 años, cuando lo había ganado el madrileño Francisco Fernández Ochoa (slalon de esquí alpino) en Japón 1972.

Unos minutos antes, su compatriota, la granadina Ana Alonso se colgó el bronce en la misma prueba.

* Oro para EE.UU. en hóckey. La selección femenina de Estados Unidos se llevó la dorada al vencer 2-1 a Canadá, tras un gol en prórroga de Megan Keller. Desde la inclusión de esta disciplina en femenino, en 1998, EE.UU suma su tercer oro olímpico.

* Oros del día. Las medallas de oro repartidas de ayer: En combinada nórdica sprint por equipos trampolín grande fue para Noruega; Esquí de montaña sprint masculino para el español Oriol Cardona, femenino para la suiza Marianne Falton; en Hockey sobre hielo se impuso Estados Unidos, en duelo contra Canadá; Patinaje Artístico: Individual femenina para la estadounidense Alysa Liu; Patinaje de Velocidad: 1.500 masculino para el chino Ning Zhongyan.

* El casco ucraniano al Tribunal. El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych no se rinde y llevará su caso (descalificado por utilizar un casco con fotografías de atletas de su país muertos en la guerra contra Rusia) al Tribunal Federal de Suiza, luego que lo excluyera de los Juegos el Tribunal de Arbitraje Deportivo.