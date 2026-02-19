Los momentos del día olímpico: las dos medallas de España y la gran rivalidad del hockey

España llevaba desde 1972 sin ganar un oro en los Juegos de invierno, y solamente en 2018 había sumado más de una medalla en los mismos Juegos. Entonces fueron dos bronces; ahora, un oro, el de Oriol Cardona, y un bronce, el de Ana Alonso, ambos en la modalidad de esprint de esquí de montaña, disciplina que debuta en Milán-Cortina 2026.

Juntos competirán en el relevo mixto el próximo sábado. Alonso fue atropellada por un coche hace cuatro meses, mientras entrenaba en Granada. El accidente le provocó la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno de la rodilla, entre otras dolencias. Afirmó que su "rodilla ya ha pasado lo peor y para el relevo va a aguantar como una campeona". Quieren que estos sean los Juegos más exitosos de la historia para España.

En hockey sobre hielo, las selecciones de Estados Unidos y Canadá se vieron las caras en la final femenina. Es, con diferencia, la final más repetida: de ocho Juegos en los que se ha disputado esta disciplina, se ha dado este mismo partido por el oro en siete ocasiones.

En este caso, el título olímpico fue para Estados Unidos, después de un tanto de Megan Keller en la prórroga. Las estadounidenses fueron por detrás en buena parte del partido, pero un gol de su capitana Hilary Knight a falta de dos minutos para el final del tiempo reglamentario dio esperanzas a su selección. El podio lo completó Suiza, que venció también en el tiempo extra el encuentro por el bronce contra Suecia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La modalidad por equipos de la combinada nórdica estrenaba formato, con dos competidores por cada país en lugar de cuatro, pero lo que no cambió fue el país dominador. Noruega revalidó el oro que había obtenido en Pekín 2022 gracias a Andreas Skoglund y Jens Luras Oftebro, quien ya tenía otros dos oros individuales. Alemania iba en cabeza al final de los saltos de esquí, pero los noruegos no tuvieron rival en la parte de esquí de fondo.

El patinaje de velocidad, por su parte, dejó un nuevo récord olímpico. El chino Zhongyan Ning fue el más rápido en los 1.500 metros masculinos (1:41.98), mejorando en más de un segundo el registro del neerlandés Kjeld Nuis en Pekín 2022 (1:43.21), y dejando al estadounidense Jordan Stolz sin el que habría sido su tercer oro en estos Juegos. Es ya la novena plusmarca que se bate entre las disciplinas de patinaje de velocidad y patinaje de velocidad en pista corta.

Aunque los Juegos terminan este domingo, todavía quedan disciplinas por disputarse. Este jueves se estrenó el halfpipe femenino de esquí acrobático, la última de las pruebas en las que Eileen Gu pretendía mejorar los dos oros y la plata que consiguió en Pekín 2022. La china, deportista mejor pagada de Milán-Cortina 2026, ha sumado de momento dos platas (slopestyle y big air).

En la clasificación de halfpipe, Gu no brilló en su primer intento, pero los 86.50 puntos que recibió en el segundo le sirvieron para meterse en quinta posición en la final, prevista para el sábado 21. La canadiense Cassie Sharpe, plata por detrás de Gu en 2022, debió recibir atención médica después de una caída fea en su segunda bajada. Está clasificada, no obstante, gracias a los 88.25 puntos de su primer intento.

Y, por última vez en estos Juegos, el patinaje artístico cerraba la jornada. La última categoría en repartir medallas en este deporte fue la femenina individual, la más impredecible sobre el papel antes de empezar. El programa libre coronó a la estadounidense Alysa Liu, que se retiró con 16 años y volvió a la competición en marzo de 2024, como campeona olímpica. Liu, vigente campeona del mundo, ejecutó un ejercicio durante el que no podía parar de sonreír, consciente de que estaba brillando como nunca, y por el que recibió la mejor marca total de su vida (226.79), la cual le dio el oro.