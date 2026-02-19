Milano-Cortina: Ning, oro y récord olímpico en los 1.500 metros de patinaje de velocidad

Ning, de 26 años, superó en el hielo milanés la marca que en Pekín 2022 rubricó el neerlandés Kjeld Nuis (1:43.21), curiosamente a su lado en el mismo par y que también bajó su propio tiempo y finalizó bronce al cubrir el kilómetro y medio en 1:42.82 con 36 años, en la que es su última participación olímpica.

El triunfo de Ning coloca a China en el puesto 12 del medallero, con 10 preseas, 3 de oro. Es la tercera medalla para el chino en estos Juegos, la primera de oro -la otras dos de bronce- en lo que fue una hazaña al imponerse al favoritismo del estadounidense Jordan Stolz, incapaz de igualar el ritmo de Ning con un crono de 1:42.75 que le valió la plata, en lo que fue una de las grandes sorpresas de estos Juegos de Milano-Cortina 2026.

Dos oro y una plata atesora en tres pruebas disputadas el americano, de 21 años, al que le queda por competir en salida múltiple y en persecución por equipos, lo que le coloca como el candidato a dominar la disciplina en los próximos años. Estados Unidos marcha tercero en el medallero general, con 25 medallas, siete de ellas de oro.

La carrera dejó otra vez en el punto de mira al neerlandés Joep Wennemars, que finalizó cuarto con 1:43.05, otra vez sin medalla. Antes de que los tres del podio mejoraran el récord olímpico, él fue el primero en bajar la marca de su compatriota en Pekín 2022.

Ya se quedó sin premio Wennemars en el 1.000, en una extraña prueba en la que tuvo que repetir su participación porque, cuando optaba a medalla, se vio perjudicado por el mal cambio de calle del chino Ziwen Lian, descalificado.

Se lo reprochó el atleta naranja nada más finalizar la prueba, empujando al chino, que no reaccionó, consciente de su culpabilidad.

En la repetición, cansando, Wennemars no pudo mejorar su tiempo, tras una acción que bien pudo costar a los Países Bajos una medalla en una de sus especialidades. Marcha quinto en el medallero, con 16 medallas, seis de ellas de oro.