Polideportivo
19 de febrero de 2026 - 12:10

Oriol Cardona: "Estoy abrumado; hay mucho trabajo detrás"

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- El español Oriol Cardona afirmó este miércoles, tras proclamarse campeón olímpico de esprint de esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo (Italia), que se siente "abrumado" por este logro, y recordó el "mucho trabajo que hay detrás".

Por EFE

"Es increíble. Tenía muchas ganas de sacármelo de encima. Ha ido todo bien, perfectísimo. En la carrera ha salido todo bien, me encontraba súper bien, y al llegar a meta ha sido una sensación...", valoró el deportista de Banyoles (Girona) en declaraciones a Teledeporte.

Cardona, que se ha colgado la séptima medalla de España en unos Juegos Olímpicos de invierno y el segundo oro después del que logró Francisco Fernández Ochoa en 1972, recordó que todavía aspira a colgarse otro metal en el relevo mixto junto a Ana Alonso.

"Esta medalla pesa mucho, ojalá sea de verdad", bromeó el deportista catalán. "Veníamos a por el oro y hoy hemos sacado el primero. Es increíble, no sé qué decir. Ahora me queda lo más importante, ver a mi familia y amigos que están aquí esperándome", añadió.

Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), doble campeón mundial y europeo, hizo buenos los pronósticos y terminó primero por delante del ruso Nikita Filippov y del francés Thibault Anselmet, en una jornada histórica para el deporte invernal español, en la que, previamente, Ana Alonso capturó el bronce en la final femenina y el barcelonés Ot Ferrer acabó quinto y logró el diploma olímpico.

