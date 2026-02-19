Oriol Cardona: "Estoy abrumado; hay mucho trabajo detrás"

"Es increíble. Tenía muchas ganas de sacármelo de encima. Ha ido todo bien, perfectísimo. En la carrera ha salido todo bien, me encontraba súper bien, y al llegar a meta ha sido una sensación...", valoró el deportista de Banyoles (Girona) en declaraciones a Teledeporte.

Cardona, que se ha colgado la séptima medalla de España en unos Juegos Olímpicos de invierno y el segundo oro después del que logró Francisco Fernández Ochoa en 1972, recordó que todavía aspira a colgarse otro metal en el relevo mixto junto a Ana Alonso.

"Esta medalla pesa mucho, ojalá sea de verdad", bromeó el deportista catalán. "Veníamos a por el oro y hoy hemos sacado el primero. Es increíble, no sé qué decir. Ahora me queda lo más importante, ver a mi familia y amigos que están aquí esperándome", añadió.

Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona), doble campeón mundial y europeo, hizo buenos los pronósticos y terminó primero por delante del ruso Nikita Filippov y del francés Thibault Anselmet, en una jornada histórica para el deporte invernal español, en la que, previamente, Ana Alonso capturó el bronce en la final femenina y el barcelonés Ot Ferrer acabó quinto y logró el diploma olímpico.

