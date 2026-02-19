Sancionan a la brasileña Carol Solberg por celebrar la prisión de Bolsonaro

Solberg recibió una suspensión temporal que le obligará a perderse la primera etapa del Circuito Mundial de Vóley Playa, que se disputará en marzo próximo en la ciudad brasileña de João Pessoa.

La información fue publicada primero por el portal UOL y confirmada por EFE.

La sanción se basa en unas declaraciones de Solberg minutos después de ganar la medalla de bronce junto con su compañera Rebecca en el Mundial de Australia, el pasado 23 de noviembre.

En una entrevista a pie de cancha a los medios oficiales del torneo, Solberg dijo estar "muy feliz" no solo por subirse al podio, que además garantizaba a la pareja el número uno de la clasificación de vóley playa, sino también por el recién ingreso en prisión de Bolsonaro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Este es un día increíble para mí. Estoy muy feliz. Y también es un día increíble para el mundo. Ayer, en Brasil, pusimos en prisión al peor presidente de la historia de Brasil. Bolsonaro está en prisión y es muy importante que celebremos", afirmó entonces la brasileña.

El pasado 22 de noviembre, el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes emitió una orden de prisión preventiva contra el ex jefe de Estado, quien ya se encontraba bajo arresto domiciliario, por riesgo "concreto" de fuga y "amenaza al orden público".

Tres días después, ese magistrado ordenó la ejecución de la condena a 27 años de cárcel impuesta al líder ultraderechista por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Solberg ya recibió en el pasado una advertencia de una comisión disciplinaria de la Justicia Deportiva de Brasil por exclamar "Fuera Bolsonaro" también durante una entrevista a pie de campo, tras haber logrado el bronce en la primera etapa del Circuito Brasileño de Vóley Playa, el 20 de septiembre de 2020.