Alex Ferreira, nuevo campeón olímpico de ‘halfpipe’ de esquí acrobático

Ferreira, de 31 años e hijo del exfutbolista argentino Marcelo Ferreira, se impuso por delante del estonio Henry Sildaru, que quedó segundo; y del canadiense Brandon MacKay, que capturó el bronce.

Natural de Aspen (Colorado), Ferreira sucedió en el historial de la prueba al neozelandés Nico Porteous.

Ferreira basó su victoria en su gran tercera ronda, que ‘planchó’ y en la que recibió una puntuación ganadora de 93,75 puntos, solo 0,75 más que Sildaru, líder tras la segunda y al que arrebató el triunfo en la bajada decisiva.

MacKay, quinto tras el primer acto y sexto después del segundo, se subió al podio gracias a su tercera ronda, valorada en 91,00 puntos, con la que sacó del cajón al estadounidense Nick Goepper, que iba en tercera posición después de las dos primeras bajadas y tuvo que conformarse con el siempre desagradecido cuarto puesto. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy