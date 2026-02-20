Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: todo lo que necesitas saber

Luego de una quincena donde el hielo y la nieve fueron protagonistas en escenarios icónicos como Milán y Cortina d’Ampezzo, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 bajan el telón. La gran fiesta de clausura promete una combinación de historia romana y modernidad italiana en un cierre que unificará a los atletas de todo el mundo.

A diferencia de la apertura, que tuvo lugar en el Estadio San Siro de Milán, el honor del cierre recae en la Verona Olympic Arena (Arena di Verona), un anfiteatro romano del siglo I d.C. que es Patrimonio de la Humanidad.

¿A qué hora y dónde ver la clausura en Paraguay?

Para los espectadores en Paraguay, la cita es este domingo 22 de febrero.

Horario de inicio: 16:00 (hora local de Paraguay).

Transmisión: el evento se podrá seguir en vivo y en directo a través del el evento se podrá seguir en vivo y en directo a través del streaming de ABC , que llevará todos los detalles de la ceremonia a las pantallas locales.

Artistas confirmados y el espectáculo

La identidad italiana estará presente a través de sus figuras contemporáneas. Entre los primeros artistas confirmados para el escenario de Verona se encuentran:

Achille Lauro: El ecléctico cantautor conocido por su estilo disruptivo.

Benedetta Porcaroli: Reconocida actriz italiana que formará parte del relato artístico.

Gabry Ponte: El legendario DJ y productor pondrá el ritmo electrónico a la despedida de los atletas.

Se espera que en las próximas horas se sumen nombres de relevancia internacional para acompañar el tradicional desfile de las delegaciones.

El protocolo: el adiós a la llama y el camino a Francia 2030

La ceremonia cumplirá con los hitos tradicionales del Comité Olímpico Internacional (COI), pero con una innovación histórica: por primera vez, dos pebeteros se apagarán simultáneamente en las ciudades de Milán y Cortina d’Ampezzo, simbolizando la unión de las sedes.

Posteriormente, se realizará el traspaso de la bandera olímpica. Las autoridades italianas entregarán la posta a los representantes de los Alpes Franceses 2030, la próxima sede de la cita invernal. Durante este segmento, Francia ofrecerá un primer adelanto artístico de lo que los fanáticos pueden esperar para la próxima edición.