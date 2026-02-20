Inglaterra con ganas de reivindicarse ante Irlanda en la tercera jornada del Seis Naciones

El XV de la Rosa perdió su invicto de más de un año de duración durante la pasada jornada ante Escocia en Edimburgo. Los ingleses aun cuentan con opciones para ganar el torneo, pero para ello tendrán que sacar su mejor rugby, ausente el pasado fin de semana en la capital escocesa.

Una de los factores que tiene debe recuperar Steve Borthwick, técnico inglés, es la disciplina de sus jugadores, ya que la falta de la misma hace una semana le costó la expulsión de Arundell por doble amarilla.

El técnico inglés contará desde el principio con la juventud y el desparpajo de Henry Pollock, que jugará sus primeros minutos como titular en esta edición del Seis Naciones, así como Ollie Lawrence y Tom Curry, que volverán al equipo titular.

Dentro del Seis Naciones, en la mayoría de partidos se disputa un título, como es el caso de la Copa Calcuta en el Escocia-Inglaterra y el Millenium Trophy en el partido que cruza a irlandeses e ingleses.

Así, el XV del Trébol, campeón en 2023 y 2024 del Seis Naciones, llega a Londres en busca de recuperar el gran nivel que mostró en tiempos no tan pretéritos en los que dominaba todas las fases del juego con especial presencia en los balones estáticos.

Aunque vengan de una victoria, los de la Isla Emeralda presentaron muchas dudas en su encuentro ante Italia. En lo que debería haber sido a priori un amplio triunfo para los del trébol, los italianos llegaron a estar cerca del empate poniéndoselo muy difícil al seleccionado de Steve Tandy.

Irlanda cuenta con serios problemas a la hora de producir talento; un cuestionado Sam Prendergast en el puesto de apertura y una delantera que se vio superada por la de Italia hacen que la campeona de hace poco, liderada por Jonathan Sexton o Tadhg Furlong, se haya quedado en un recuerdo nostálgico.

Así lo ha hecho saber Andy Farrell, seleccionador irlandés que ha revolucionado con cinco cambios el XV que presentará ante Inglaterra en el que desaparece Prendergast de la convocatoria después de dos partidos en el que el apertura no estuvo al nivel que exige el técnico inglés.

Tras el paso de la segunda jornada, el XV del Gallo se metió en el "top-3" del ránking mundial además de convertirse en la única selección invicta en este Seis Naciones y, por ello, la única capaz de lograr el Grand Slam, título que gana la selección que se impone en todos sus encuentros.

Para lograr su objetivo, tendrán que vérselas ante una Italia cada vez más crecida y capaz de sorprender a cualquiera en un escenario poco habitual, el Stade Pierre-Mauroy, hogar del Lille Olympique, donde la Federación Francesa decidió que se disputara esta tercera jornada con el objetivo de descentralizar el rugby en el país.

En la pasada jornada, los del gallo superaron ampliamente a una Gales paupérrima en su ataque y defensa y tras la derrota de Inglaterra ante Escocia, se han convertido en la gran favorita para llevarse esta edición del Seis Naciones.

Y así lo demuestra el poderío de su línea de tres cuartos, desde Thomas Ramos hasta Louis Bielle-Biarrey, la selección francesa se ha convertido en una máquina que ataca con precisión quirúrgica la defensa de sus rivales ejecutando a la perfección la filosofía francesa del "rugby champagne".

En el otro lado del campo estará una Italia agigantada tras estas dos primeras jornadas de torneo. La "azzurra" sorprendió a todos en la primera jornada tras vencer a Escocia y a punto estuvo de dar la campanada en el estadio Aviva de Dublín ante una Irlanda que sufrió hasta el pitido final.

En los dos años que lleva el argentino Gonzalo Quesada al frente de la selección transalpina, Italia parece haber cambiado de rol en la élite del rugby. El técnico ha conseguido transformar a la "cenicienta" de Europa en una selección con hambre capaz de vencer a cualquiera.

El XV del Dragón recibe a Escocia en el Estadio Principality de Cardiff en lo que puede ser otro castigo para los pupilos de Steve Tandy que no levantan cabeza y aspiran por tercer año consecutivo a la "cuchara de madera", trofeo que se lleva aquel que sale derrotado en todos sus encuentros del torneo.

La cuestión de si Gales se lleva la "cuchara de madera" se dirimirá en los próximos tres partidos en los que se enfrentarán a Escocia, Irlanda e Italia, respectivamente, a priori, las selecciones que están un paso detrás de las poderosas Francia e Inglaterra, encuentros que ya han disputado los del dragón.

Los galeses ven muy lejano aquel 2021 en el que lograron hacerse con el mayor torneo del rugby europeo. Los Dragones han quedado relegados a un segundo plano en el rugby internacional relevando a una Italia en ascenso.

En frente se encontrarán a una Escocia que quiere aprovechar el rebufo de su victoria en la Copa Calcuta. Los del XV del Cardo sacaron pecho en su estadio de Murraylfield y dieron la sorpresa ante Inglaterra, la hasta entonces gran favorita del torneo.

Gracias a rentabilizar los errores cometidos por los ingleses y a un gran Finn Russell, se llevó la Copa Calcuta.

Aun con eso, el combinado dirigido por Gregor Townsend ha demostrado en varias ocasiones ser capaz de lo mejor y de lo peor.