Klaebo, el gran triunfador de estos Juegos, apunta a un sexto oro

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, elevó el pasado miércoles a diez oros y una plata su récord histórico de trofeos en una cita invernal: el que le había arrebatado tres días antes a la también esquiadora nórdica noruega Marit Bjoergen, que en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 lo había dejado en ocho oros, cuatro platas y tres bronces.

El gran triunfador de estos Juegos se impuso el pasado miércoles, junto a Einar Hedegart, en la prueba esprint por equipos, consiguiendo de esa forma su quinto oro; después de los que había capturado -siempre en Tesero- en el skiatlón, el esprint, los 10 kilómetros y el relevo 4 x 7,5.

Klaebo igualó otro récord el pasado miércoles: el del patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, en la cita de Lake Placid, en 1980. El único antes que él que había ganado cinco en unos mismos Juegos.

El noruego, que volverá a ser favorito en los 50 kilómetros, que arrancarán este sábado, en Tesero, a las once de la mañana (las 10.00 GMT) no sólo puede mejorar su plusmarca histórica de oros, sino batir también el récord de Heiden, que en Lake Placid había ganado las pruebas de 500, 1.000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros.

