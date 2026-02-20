La surcoreana Gilli Kim, campeona olímpica en 1.500 metros de pista corta

Las surcoreanas hicieron gala de su favoritismo con una exhibición en el hielo milanés, pacientes en el inicio y clínicas en el final para adelantar a la estadounidense Corinne Stoddard, bronce.

Kim cubrió el kilómetro y medio 2 minutos, 32 segundos y 076 milésimas; mientras que Choi marcó un tiempo de 2:32.450 y Stoddard 2:32.578.

La italiana Arianna Fontana, que con 14 medallas en su palmarés aspiraba a convertirse en la deportista más laureada en unos Juegos Olímpicos de Invierno, se quedó en sexta plaza, por delante justo de la también italiana Arianna Sighel.

La doble medalla surcoreana alza a la nación a la décimo tercera plaza del medallero, con su tercer oro entre las 10 medallas totales.

De esta manera, además, Corea del Sur, gran dominador del patinaje de velocidad, se redime tras unos Juegos en los que ha sido claramente superada por Países Bajos, país ganador de 18 medallas solo en esta disciplina y ubicado en la cuarta plaza del medallero, nuevo referente.