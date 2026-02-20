Los favoritos Canadá y EE.UU. se disputarán el oro en hockey masculino

La final soñada está servida: los favoritos Canadá y Estados Unidos, con sus estrellas de la NHL, pondrán el domingo un broche de oro a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, disputándose el título en el hockey sobre hielo masculino.

Después de sufrir mucho en cuartos de final y estar cerca de la eliminación, ambos ganaron este viernes en semifinales, de manera muy desigual: Canadá se impuso con remontada (3-2) y de forma agónica a la defensora del título Finlandia, mientras que Estados Unidos derrotó 6-2 a Eslovaquia.

Canadá no se clasificaba a la final olímpica desde su título en 2014

Los finlandeses llegaron a ir dominando 2-0, pero luego Canadá, señalada como gran favorita al oro, pudo remontar.

Los canadienses dominaron claramente (39 intentos a portería por 17 del rival), pero durante mucho tiempo estuvo contra las cuerdas, como en cuartos de final, cuando estuvo a punto de quedar eliminado ante la República Checa.

Los finlandeses se adelantaron con los tantos de Mikko Rantanen (16’) y Erik Haula (23’). Canadá reequilibró después gracias a Sam Reinhart (34’) y Shea Theodore (50’), antes de que Nathan MacKinnon, a 35 segundos del final, firmara el 3-2 definitivo para el país de la hoja de roble.

Canadá fue el campeón olímpico en 2010 y 2014 en el hockey, en las dos ediciones anteriores a la actual en la que estuvieron presentes los jugadores de la NHL. En ausencia de ellos, los canadienses fueron bronce olímpico en 2018 y sextos en 2022.

En Milán, Canadá cuenta con un auténtico “Dream Team”, con estrellas como Sidney Crosby -ya oro olímpico dos veces-, Connor McDavid -mejor jugador del mundo- o el propio Nathan McKinnon.

La rivalidad Canadá-Estados Unidos en el hockey se remonta incluso a la primera edición de los Juegos de Invierno, Chamonix 1924.

El contexto actual tiene una carga significativa añadida por las tensiones políticas actuales entre los dos vecinos.

La victoria de Estados Unidos sobre Eslovaquia este viernes, por 6-2, fue mucho más cómoda que el sufrido 2-1 sobre Suecia en cuartos.

Los eslovacos nunca estuvieron cerca de dar la sorpresa: sus goles fueron anecdóticos, para poner el 5-1 provisional y el 6-2 definitivo.

El jueves tuvo lugar la final del torneo femenino y allí Estados Unidos ganó 2-1 precisamente a Canadá.